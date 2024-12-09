В России предложили поднять минимальный возраст для управления электросамокатами

Правительство РФ предлагает ввести правила, согласно которым возраст пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, будет повышен до 16 лет. Об этом сообщают «Известия». Операторы кикшеринга не против нововведения. Сейчас пользоваться сервисами краткосрочной аренды самокатов можно с 18 лет.

Отмечается, что сервис Whoosh первым решил ввести новые правила оферты. С 6 декабря в ряде городов смогут легально арендовать самокат те, кому исполнилось 16 и 17 лет. При этом для них автоматически ограничат скорость на четверть.

Точный возраст пользователя установят при помощи авторизации в приложении через ID банка, где содержится достоверная информация о владельце счета.

До этого дептранс Москвы отправил письмо сервисам аренды, в котором предлагается увеличить штрафы за езду вдвоем на самокате и передачу руля детям до 100 тыс. рублей.

Поводом для письма стало популярное в сети видео, на котором пара в Москве едет вдвоем на электросамокате вместе с ребенком за спиной по Третьему транспортному кольцу. По данным ведомства, нарушителей нашли по камерам и номеру транспорта. Им выписан штраф, также дело находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев предложил увеличить штраф за неправильную парковку электросамокатов в 10 раз.

На сегодняшний день штраф за неправильную парковку электросамоката составляет 500 рублей. За последние два года количество арендных электросамокатов в Москве увеличилось более чем в три раза, до 70 тыс. единиц.

Ранее юрист предложил запретить пользоваться электросамокатами в непогоду.