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В России хотят запретить пользоваться электросамокатами в непогоду

Юрист Соловьев призвал МВД штрафовать за езду на электросамокатах в дождь и снег

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В России нужно запретить езду на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности во время дождя или снега, а нарушителей сурово наказывать внушительным штрафом. Такое предложение доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, передает RT со ссылкой на копию письма.

Погода – это основной фактор, который должен определять возможность передвижения на электросамокатах, гироскутерах и электромопедах. Снег, туман, любые осадки и гололед сильно осложняют езду на таком транспорте. Кроме того, это представляет опасность с точки зрения гидроизоляции и батарейного отсека, на которые также влияют осадки, пояснил Соловьев.

Пользователи таких видов СИМ при плохой погоде не могут сразу затормозить, с трудностью преодолевают любые препятствия на пути, создают опасные ситуации на дорогах, подчеркнул юрист. Он призвал изменить ПДД и внести в них соответствующий запрет, подкрепив его крупным штрафом. Это поможет значительно уменьшить количество ДТП, заключил Соловьев.

До этого в МЧС России предупредили, что на электросамокатах нельзя ездить в дождь, а также подчеркнули, что пользователям следует всегда надевать шлем и следить за исправностью, чтобы избежать короткого замыкания.

Ранее в Яндексе рассказали, как обеспечивают безопасность поездок на самокатах.

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