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В Москве хотят увеличить штрафы для самокатчиков до 100 тысяч рублей

Дептранс Москвы хочет увеличить штрафы для самокатчиков до 100 тысяч рублей

Дептранс Москвы отправил письмо сервисам аренды, в котором предлагается увеличить штрафы за езду вдвоем на самокате и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга. Не устаем повторять: поездки с детьми на электросамокате недопустимы», — говорится в публикации.

Поводом для письма стало популярное в сети видео, на котором пара в Москве едет вдвоем на электросамокате вместе с ребенком за спиной по Третьему транспортному кольцу. По данным ведомства, нарушителей нашли по камерам и номеру транспорта. Им выписан штраф, также дело находится на контроле прокуратуры.

На опубликованных в сети кадрах видно, что сумку с ребенком на спине везет мужчина. При этом же он управляет электросамокатом, хотя спереди стоит его спутница, которая загораживает ему вид на дорогу. Пару уже заблокировал сервис по аренде самокатов.

Ранее появилось видео, как пес-самокатчик мчится по Москве.

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