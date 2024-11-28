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Сотрудник военкомата на Украине сравнил мобилизованных мужчин с крысами

Telegraph: на Украине сравнили отлавливаемых на улице мужчин с крысами

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Shutterstock

Украинские мужчины, которых еще не мобилизовали на фронт в ряды ВСУ, похожи на «загнанных в угол крыс». Об этом заявил сотрудник одного из военкоматов на Украине, передает британская газета The Telegraph.

«Временами это похоже на то, как справляются с загнанной в угол крысой», — отметил он.

Сотрудник одного из украинских ТЦК добавил, что его работа является «сложной».

По словам работника украинского военкомата, иногда насильно мобилизованные украинцы «продолжают оказывать сопротивление даже внутри транспортного средства» после того, как их забрали на улице.

28 ноября сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена потребовала от Украины снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

Представитель американских властей в беседе с изданием Associated Press объяснил эту позицию «чистой математикой», подчеркивая, что по текущим данным Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно уступают российским войскам по численности военнослужащих.

Ранее в офисе Зеленского отреагировали на призыв США снизить возраст мобилизации.

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Операция на Украине
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