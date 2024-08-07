Появилось видео, как на Украине водитель «КамАЗа» сдал 48 уклонистов СБУ

На Украине водитель «КамАЗа» пообещал за деньги перевезти 48 уклонистов через границу, но в ходе поездки сам сдал их украинской Службе безопасности (СБУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Шофер написал в чатиках, что всего за 150к гривен (251 тыс. рублей) переправит всех желающих через границу в Молдавию. Принял 48 заявок, собрал земляков и отправился к кордону. Доехал до заранее оговоренного места и сдал всех уклонистов СБУ-шникам», — говорится в публикации.

Выяснилось, что водитель и спецслужба оказались в сговоре. При этом первый оставил себе собранные деньги — в общей сложности 7 млн гривен (14,8 млн рублей).

До этого сообщалось, что в грузовике находились 42 военнообязанных. На опубликованном фото были видны мужчины, сидящие в кузове со сложенными за головой руками.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее в российском регионе ограничили въезд для большегрузов.