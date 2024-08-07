Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, как на Украине водитель «КамАЗа» сдал 48 уклонистов СБУ

На видео попал водитель «КамАЗа», который сдал СБУ 48 заплативших ему уклонистов

На Украине водитель «КамАЗа» пообещал за деньги перевезти 48 уклонистов через границу, но в ходе поездки сам сдал их украинской Службе безопасности (СБУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Шофер написал в чатиках, что всего за 150к гривен (251 тыс. рублей) переправит всех желающих через границу в Молдавию. Принял 48 заявок, собрал земляков и отправился к кордону. Доехал до заранее оговоренного места и сдал всех уклонистов СБУ-шникам», — говорится в публикации.

Выяснилось, что водитель и спецслужба оказались в сговоре. При этом первый оставил себе собранные деньги — в общей сложности 7 млн гривен (14,8 млн рублей).

До этого сообщалось, что в грузовике находились 42 военнообязанных. На опубликованном фото были видны мужчины, сидящие в кузове со сложенными за головой руками.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее в российском регионе ограничили въезд для большегрузов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами