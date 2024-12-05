В Петербурге пьяный подросток сделал трюк на автобусе и рухнул на дорогу

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток-зацепер попал в реанимацию после трюка на автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«15-летний зацепер оказался в реанимации после трюков на автобусе в Петергофе — не удержался на ходу и рухнул на дорогу. Предположительно, перед опасными номерами он выпивал алко», — говорится в публикации.

При этом за рулем автобуса был 46-летний водитель, который заметил зацепера только после падения. Подросток получил тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины на лице. Сейчас он находится в реанимации.

До этого в московском метро задержали 16-летнего зацепера, который проехался на хвосте поезда на салатовой ветке.

На платформе станции метро «Трубная» молодой человек зацепился за кабину в хвостовой части состава и проехал по тоннелю до следующей станции «Сретенский бульвар».

Ранее на видео попало, как двое мужчин в Москве катались в ковше мини-погрузчика.