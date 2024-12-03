Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В московском метро юноша проехался на хвосте поезда и попал на видео

МВД показало видео с поездкой юного зацепера снаружи поезда московского метро

close
Телеграм-канал «Ирина Волк»

В московском метро задержали 16-летнего зацепера, который проехался на хвосте поезда на салатовой ветке. Видео с выходкой юноши опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, на платформе станции метро «Трубная» молодой человек зацепился за кабину в хвостовой части состава и проехал по тоннелю до следующей станции «Сретенский бульвар».

Личность нарушителя быстро установили. Молодого человека задержали и на него составили административные протоколы за нарушение в области транспортной безопасности, а также распитие спиртных напитков в общественных местах.

Материалы дела также передали в Комиссию по делам несовершеннолетних подмосковной Балашихи. В отношении отца мальчика составили протокол об административном правонарушении.

В середине ноября полицейским попался другой зацепер из московской подземки. Мужчина забрался на последний вагон поезда и доехал до следующей остановки. Его удалось задержать благодаря бдительности очевидца.

Ранее в московском метро агрессор одним ударом отправил мужчину в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами