В московском метро юноша проехался на хвосте поезда и попал на видео

В московском метро задержали 16-летнего зацепера, который проехался на хвосте поезда на салатовой ветке. Видео с выходкой юноши опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, на платформе станции метро «Трубная» молодой человек зацепился за кабину в хвостовой части состава и проехал по тоннелю до следующей станции «Сретенский бульвар».

Личность нарушителя быстро установили. Молодого человека задержали и на него составили административные протоколы за нарушение в области транспортной безопасности, а также распитие спиртных напитков в общественных местах.

Материалы дела также передали в Комиссию по делам несовершеннолетних подмосковной Балашихи. В отношении отца мальчика составили протокол об административном правонарушении.

В середине ноября полицейским попался другой зацепер из московской подземки. Мужчина забрался на последний вагон поезда и доехал до следующей остановки. Его удалось задержать благодаря бдительности очевидца.

Ранее в московском метро агрессор одним ударом отправил мужчину в больницу.