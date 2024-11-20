На видео попало, как двое мужчин в Москве катались в ковше мини-погрузчика

В Москве оштрафовали водителя мини-погрузчика, который катал на Садовом кольце двух мужчин в ковше. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

Уточняется, что на прошлой неделе в сети появился ролик, как двое мужчин катаются в ковше погрузчика на Петровском бульваре. Вскоре за это правонарушение водителя коммунальной техники задержали и привлекли к административной ответственности.

Сообщается, что за рулем погрузчика был 38-летний житель Саратовской области, временно проживающий в столице. На мужчину составили административный протокол за нарушение правил перевозки людей и движение по тротуарам в нарушение ПДД, теперь он должен заплатить штраф. На кадрах видно, как мужчины сидят в ковше мини-погрузчика, смеются и снимают происходящее на видео.

До этого на видео попало, как зацеперов чуть не ударило током в подмосковной электричке. Два подростка залезли на транспорт и стали раскачивать токоприемник, из-за чего он несколько раз заискрил.

Ранее сообщалось, что мужчина разбил машину сожительницы ногами под Костромой и попал на видео.