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На «АвтоВАЗе» заявили о недоступности автокредитов для россиян

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: автокредиты для граждан почти недоступны

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В России автокредиты стали почти недоступны для граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Повышение ключевой ставки и ужесточение условий кредитования сделали автокредиты для граждан почти недоступными, а автомобили в России в основном продаются в кредит», — сказал Соколов.

До этого глава «АвтоВАЗа» заявил, что на фоне снижения продаж автомобилей в России предприятие может пересмотреть свой производственный план в 2025 году. Всего в 2025 году планируется выпустить 500 тыс. автомобилей.

Президент «АвтоВАЗа» отметил, что на продажи автомобилей оказывают негативное влияние рост ключевой ставки, курса доллара и ужесточение условий кредитования. План на 2025 год был утвержден в октябре 2024 года, но в настоящее время ситуация на рынке динамично меняется.

Также стало известно, что в России по итогам ноября 2024 года было продано 121,9 тыс. новых легковых машин. Несмотря на то, что этот результат на 11% больше уровня годичной давности, он оказывается на 29% меньше, чем в октябре.

Ранее россиянам рассказали, когда на вторичном рынке останется один автохлам.

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