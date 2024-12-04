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В России зафиксировали рекордное падение продаж автомобилей

«Автостат»: продажи новых авто в ноябре стали наименьшими за последние 9 месяцев

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Илья Наймушин/РИА Новости

В России по итогам ноября 2024 года было продано 121,9 тыс. новых легковых машин. Несмотря на то, что этот результат на 11% больше уровня годичной давности, он оказывается на 29% меньше, чем в октябре. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В октябре продажи новых автомобилей составили 171,2 тыс. единиц, установив рекорд за последние 3,5 года. А в ноябре они оказались наименьшими за последние 9 месяцев – в нынешнем году меньше машин было реализовано только в традиционно «неактивных» январе и феврале (80,2 тыс. и 104 тыс. шт. соответственно)», — говорится в сообщении агентства.

До этого стало известно, что доля китайских брендов на российском рынке по итогам 2024 года стабилизировалась на уровне 68%.

На отечественные марки приходится 22% продаж. В 2023 году китайские автомобили занимали 58% рынка, после чего их продажи увеличились на 38%. Стабилизация китайских брендов стала новым трендом, что подтверждает анализ кросс-интереса покупателей машин. Так, владельцы новых китайских автомобилей раньше искали в поиске информацию о европейских, японских и корейских марках, а машины с пробегом просматривали наряду с «китайцами». В настоящее время новые китайские автомобили конкурируют с машинами своего же автопрома.

Ранее россиян предупредили об исчезновении достойных авто.

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