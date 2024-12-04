Россиянам рассказали, когда на вторичном рынке останется один автохлам

Рынок подержанных китайских автомобилей в России пока не сформирован, на это уйдет 5–10 лет. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на автомобильного эксперта Сергея Меньшикова. По его словам, к этому времени китайские авто с пробегом превратятся в хлам.

«Уже от многих людей слышал, что «китайцы» через год начинают гнить и ржаветь. Я думаю, что они будут «стареть» и дешеветь сравнительно быстрее, чем другие автомобили. Поэтому, по моему мнению, уже через пять лет мы получим огромный вторичный рынок автохлама», — сказал Сергей Меньшиков.

Другой эксперт, генеральный директор компании «Сибирь-Япония» Алена Гулина заявила, что пять лет для китайского автомобиля не срок. Однако терять в цене такие машины на вторичном будут очень быстро.

До этого стало известно, что доля китайских брендов на российском рынке по итогам 2024 года стабилизировалась на уровне 68%.

На отечественные марки приходится 22% продаж. В 2023 году китайские автомобили занимали 58% рынка, после чего их продажи увеличились на 38%. Стабилизация китайских брендов стала новым трендом, что подтверждает анализ кросс-интереса покупателей машин. Так, владельцы новых китайских автомобилей раньше искали в поиске информацию о европейских, японских и корейских марках, а машины с пробегом просматривали наряду с «китайцами». В настоящее время новые китайские автомобили конкурируют с машинами своего же автопрома.

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