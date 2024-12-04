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«АвтоВАЗ» готов пересмотреть производственный план на 2025 год

«АвтоВАЗ» может снизить план продаж на 2025 год

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Алексей Даничев/РИА Новости

На фоне снижения продаж автомобилей в России «АвтоВАЗ» может пересмотреть свой производственный план в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Мы будем теперь внимательно смотреть и, возможно, предлагать совету директоров ревизию нашего производственного плана на следующий год, который пока утвержден в объеме таком же, как и в текущем, 2024 году — 500 тыс. автомобилей», — приводит агентство слова Соколова.

Президент «АвтоВАЗа» отметил, что на продажи автомобилей оказывают негативное влияние рост ключевой ставки, курса доллара и ужесточение условий кредитования. План на 2025 год был утвержден в октябре 2024 года, но в настоящее время ситуация на рынке динамично меняется, указал он.

До этого стало известно, что продажи легковых автомобилей в России снизились в ноябре почти на 30% в сравнении с октябрем.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала об ожидаемом подорожании автомобилей из-за ослабления рубля.

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