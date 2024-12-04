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Названы самые дорогие запчасти для отечественных автомобилей

В НАПИ перечислили три самые дорогие запчасти для Lada и УАЗ

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Jimmy Yan/Shutterstock/FOTODOM

В России цены на оригинальные запчасти для моделей Lada и УАЗ за месяц снизились на 0,6%. Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) со ссылкой на проведенное аналитиками исследование. При этом эксперты составили список самых дорогих и дешевых запчастей.

Так, самой дорогой в выборке аналитиков оказалась задняя подвеска — 53,6 тыс. рублей. Далее идут задняя левая дверь (26,3 тыс. рублей) и передние двери (25,5 тыс. левая и 25,3 тыс. правая).

Самыми доступными запчастями в перечне стали передние стойки амортизатора (4,9 тыс. рублей), решетка радиатора (3,8 тыс. рублей) и стойки амортизатора задние (3,3 тыс. рублей).

До этого маркетинговое агентство НАПИ сообщило, что набор автозапчастей по страховой корзине для автомобилей премиум-марок значительно подорожал в октябре 2024 года. Задние бамперы выросли в цене на 18%, до 139,4 тыс. рублей. Также более чем на 16% увеличилась средняя цена левой передней двери, она составила 281,8 тыс. рублей.

Кроме того, в оптовом сегменте автозапчастей больше всего подорожали стойки стабилизаторов, ролики ременных передач и тормозные диски.

Так, стойки стабилизаторов выросли в цене на 39%, ролики ременных передач — на 32%, а тормозные диски подорожали на 29%. Кроме того, прирост был заметен среди водяных насосов и тормозных колодок.

Ранее стало известно, почему автозапчастям низкого качества дают сертификат.

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