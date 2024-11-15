Стало известно, почему автозапчастям низкого качества дают сертификат

В России наличие сертификата не является гарантией качества автозапчастей. Об этом пишет портал Quto.ru со ссылкой на руководителя отдела обучения бренда «Автоприбор» Артема Березина.

По его словам, детали авто должны соответствовать нормативам, которые прописаны в таких документах, как ГОСТ и ТУ. Подразумевается, что сертифицированные автозапчасти имеют гарантийное качество.

«Однако на деле одна деталь может пройти сертификацию по минимальным допустимым требованиям, а другая — значительно превосходить их», — пояснил Березин.

Эксперт посоветовал при выборе автозапчастей учитывать их реальные характеристики.

До этого маркетинговое агентство НАПИ сообщило, что набор автозапчастей по страховой корзине для автомобилей премиум-марок значительно подорожал в октябре 2024 года. Задние бамперы выросли в цене на 18%, до 139,4 тыс. рублей. Также более чем на 16% увеличилась средняя цена левой передней двери, она составила 281,8 тыс. рублей.

Ранее был раскрыт главный страх покупателей подержанных машин.