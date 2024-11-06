Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запчасти для премиальных автомобилей резко подорожали за месяц

НАПИ: за месяц на 8% подорожали запчасти для премиум-машин не из Китая

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Набор автозапчастей по страховой корзине (включает детали, часто используемые при восстановлении машин после ДТП) для автомобилей премиум-марок значительно подорожал в октябре 2024 года. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для премиальных некитайских легковых автомобилей от агрегаторов. В октябре текущего года по сравнению с сентябрем средняя цена на оригинальные запчасти выросла на 8,2%», — отмечается в исследовании.

По данным НАПИ, колесные диски за месяц подорожали на 30%, до 141,4 тыс. рублей. Задние бамперы выросли в цене на 18%, до 139,4 тыс. рублей. Также более чем на 16% увеличилась средняя цена левой передней двери, она составила 281,8 тыс. рублей. Кроме того, на 13% и 11% соответственно за месяц подорожали фары и задние фонари для премиальных иномарок.

Ранее «Газета.Ru» назвала признаки опасной автомобильной незамерзайки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами