Россиянам рассказали о самых дорогих автозапчастях

В оптовом сегменте автозапчастей больше всего подорожали стойки стабилизаторов, ролики ременных передач и тормозные диски. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на участников рынка.

По данным издания, стойки стабилизаторов выросли в цене на 39%, ролики ременных передач — на 32%, а тормозные диски подорожали на 29%. Кроме того, в публикации говорится, что прирост был заметен среди водяных насосов и тормозных колодок.

В составленной шкале подорожания вошли детали рулевого управления, амортизаторы и глушители, а также фильтры и втулки. Прирост по этим деталям составил 20%. В пределах 15-19% увеличилась стоимость деталей трансмиссии и сцепления.

До этого маркетинговое агентство НАПИ сообщило, что набор автозапчастей по страховой корзине для автомобилей премиум-марок значительно подорожал в октябре 2024 года. Задние бамперы выросли в цене на 18%, до 139,4 тыс. рублей. Также более чем на 16% увеличилась средняя цена левой передней двери, она составила 281,8 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили причину ограничения поставок импортных запчастей.