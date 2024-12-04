Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма ущерба по делу бывшего замглавы Минтранса РФ

«Ъ»: ущерб от действий бывшего замминистра транспорта РФ Алексея Семенова оценили в 240 млн рублей

close
Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города

Ущерб от действий бывшего замминистра транспорта РФ Алексея Семенова, арестованного по обвинению в мошенничестве, следствие оценивает в сумму более 240 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что основанием для заключения экс-чиновника под стражу стало наличие у него вида на жительство в Израиле. Сам господин Семенов вину не признал и, как заявляет его защита, находится в «полном недоумении» от предъявленного обвинения.

Семенова арестовали на два месяца, решение вступит в силу 3 декабря. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Семенов был отправлен в отставку в ноябре 2020 года. На должность замминистра был назначен 4 октября 2018 года.

Недавно Центральный районный суд Красноярска приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата законодательного собрания и бывшего кандидата в губернаторы Красноярского края Александра Глискова. Его признали виновным в получении взятки.

Ранее сообщалось, что бывшего главу «Автодора» приговорили к 12 годам колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами