Названа сумма ущерба по делу бывшего замглавы Минтранса РФ

Ущерб от действий бывшего замминистра транспорта РФ Алексея Семенова, арестованного по обвинению в мошенничестве, следствие оценивает в сумму более 240 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что основанием для заключения экс-чиновника под стражу стало наличие у него вида на жительство в Израиле. Сам господин Семенов вину не признал и, как заявляет его защита, находится в «полном недоумении» от предъявленного обвинения.

Семенова арестовали на два месяца, решение вступит в силу 3 декабря. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Семенов был отправлен в отставку в ноябре 2020 года. На должность замминистра был назначен 4 октября 2018 года.

Недавно Центральный районный суд Красноярска приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата законодательного собрания и бывшего кандидата в губернаторы Красноярского края Александра Глискова. Его признали виновным в получении взятки.

Ранее сообщалось, что бывшего главу «Автодора» приговорили к 12 годам колонии.