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Бывшего чиновника из Красноярского края приговорили к 10 годам колонии

Суд отправил в тюрьму экс-кандидата в губернаторы Красноярского края Глискова

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Александр Глисков/VK

Центральный районный суд Красноярска приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата законодательного собрания и бывшего кандидата в губернаторы Красноярского края Александра Глискова. Об этом ТАСС рассказал судья Иван Нарожный.

По словам Нарожного, Глискова признали виновным в получении взятки.

Следователи выяснили, что с декабря 2016 по май 2017 года Глисков, пользуясь своими служебными полномочиями, заставил одного из руководителей госпредприятия в Красноярске заплатить взятку в особо крупном размере — один миллион рублей. На тот момент Глисков был депутатом законодательного собрания края.

Гособвинение утверждало, что преступление, совершенное Глисковым, относится к особо тяжким.

До этого прокурор просил суд приговорить Глискова к 14 годам строгого режима. Уголовное дело в отношении Глискова было возбуждено в 2023 году.

Ранее Конституционный суд России вынес вердикт насчет отказавшихся от дачи взятки.

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