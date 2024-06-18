Бывшего главу «Автодора» приговорили к 12 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил экс-главу госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, с него взыскали более миллиарда рублей в пользу Минтранса в счет компенсации ущерба. Кельбах признан виновным по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

В октябре 2021 года Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

В июле 2019 года генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что по результатам проверки Счетной палаты строительства ЦКАД в отношении Кельбаха за злоупотребление служебными полномочиями было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СКР рассказали, что, по данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительную выплату в размере 2 млрд рублей акционерному обществу «Крокус интернешнл».

В то же время Счетная палата подчеркивала, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.

Ранее суд вынес приговор жителям Забайкалья, которые переводили деньги террористам.