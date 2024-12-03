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Названы любимые люксовые автомобили богатых россиян

Bentley и Maserati стали самыми популярными люксовыми авто в России

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Bentley

В России по итогам октября 2024 года жители страны купили 238 подержанных автомобилей сегмента Luxury, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это на 31% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что 40% всех люксовых автомобилей с пробегом, купленных в октябре, пришлось на марку Bentley (96 ед.). Пятую часть (19%) сегмента рынка занимает Maserati (46 ед.). Далее следует Rolls-Royce (40 ед.). Также россияне в октябре купили 28 подержанных Lamborghini, 19 – Ferrari и 9 – Aston Martin.

Среди моделей самым популярным авто стал Bentley Continental GT (46 ед.). На втором месте — Bentley Bentayga (23 ед.), а на третьем – Lamborghini Urus (22 ед.).

До этого стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре 2024 года снизились по отношению к октябрю 2024 года на 29% и составили 120 тыс. машин. При этом в годовом выражении продажи увеличились на 11%.

В ноябре 2024 года на российском рынке было продано 14,2 тыс. легких коммерческих автомобилей, что на 28% больше, чем год назад, но на 12% меньше, чем в октябре 2024 года. Продажи грузовиков в ноябре составили 9 тыс. единиц, снизившись в годовом выражении на 25%, а по отношению к октябрю 2024 года — на 31%.

Также «АвтоВАЗ» по итогам ноября продал 39,5 тыс автомобилей Lada (+9,8% в сравнении с ноябрем 2023- го).

В ноябре «АвтоВАЗу» удалось продать 14,7 тыс Lada Granta. На Lada Vesta пришлось 8 тыс. проданных машин, а на Lada Largus — 6,3 тыс. универсалов и 1,8 тыс. фургонов.

Ранее сообщалось, что у россиян осталось три месяца на покупку новых машин.

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