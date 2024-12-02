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Россияне стали покупать еще больше Lada

«АвтоВАЗ» увеличил продажи Lada на 30% за 11 месяцев 2024 года

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» по итогам ноября продал 39,5 тыс автомобилей Lada (+9,8% в сравнении с ноябрем 2023- го). Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Всего за 11 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 417 тыс. пассажирских и коммерческих автомобилей бренда (+30,6% к аналогичному периоду прошлого года)», — рассказали в пресс-службе бренда.

В ноябре «АвтоВАЗу» удалось продать 14,7 тыс Lada Granta. На Lada Vesta пришлось 8 тыс. проданных машин, а на Lada Largus — 6,3 тыс. универсалов и 1,8 тыс. фургонов. Также компании удалось реализовать в ноябре 4,1 тыс. Lada Niva Legend и 3,8 тыс. Lada Niva Travel.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» тестирует битопливный седан Lada Vesta. Автомобиль сможет ездить на природном газе.

Автомобиль будет оснащаться 16-клапанным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. От обычной версии Lada Vesta его будет отличать установленный в багажнике метановый баллон и шильдики на крышке багажника.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» снизит выпуск автомобилей Lada Vesta.

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