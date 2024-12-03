В России на 30% обвалился авторынок

Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре 2024 года снизились по отношению к октябрю 2024 года на 29% и составили 120 тыс. машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Минпромторга РФ. При этом в годовом выражении продажи увеличились на 11%.

Отмечается, что в ноябре 2024 года на российском рынке было продано 14,2 тыс. легких коммерческих автомобилей, что на 28% больше, чем год назад, но на 12% меньше, чем в октябре 2024 года. Продажи грузовиков в ноябре составили 9 тыс. единиц, снизившись в годовом выражении на 25%, а по отношению к октябрю 2024 года — на 31%.

До этого стало известно, что доля китайских брендов на российском рынке по итогам 2024 года стабилизировалась на уровне 68%.

На отечественные марки приходится 22% продаж. В 2023 году китайские автомобили занимали 58% рынка, после чего их продажи увеличились на 38%. Стабилизация китайских брендов стала новым трендом, что подтверждает анализ кросс-интереса покупателей машин. Так, владельцы новых китайских автомобилей раньше искали в поиске информацию о европейских, японских и корейских марках, а машины с пробегом просматривали наряду с «китайцами». В настоящее время новые китайские автомобили конкурируют с машинами своего же автопрома.

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