«Рывок цен с Нового года». У россиян осталось три месяца на покупку новых машин Автоэксперт Мосеев: автомобили подорожают до 15% из-за слабого рубля

Из-за ослабления рубля новые автомобили подорожают от 5 до 15%, и это при условии, что рубль зафиксируется на нынешних значениях, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Процесс переписывания ценников растянется — официалы подождут до января-февраля, а частные продавцы выкрутят ценники уже на следующей неделе, говорят участники рынка.

Автодилеры и эксперты ожидают подорожание новых автомобилей в связи с ослаблением рубля и признают, что даже после стабилизации курса и распродажи старых запасов машин придется переписывать ценники. За последний месяц курс рубля обвалился по отношению к доллару США на 11%, к евро — на 7,5%, а к китайскому юаню — на 9%.

Согласно данным Центробанка, на 29 ноября установлен курс в 109,57 рубля за доллар США, 116,14 рубля за евро и 14,67 рубля за юань. При таких обстоятельствах первыми поднимут цены «серые» импортеры, поставляющие машины из-за границы на продажу и по частным заказам, уверен основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Курс рубля просел за последнюю неделю на 10%, и до этого также снижался. Поэтому

цены на машины из параллельного импорта вырастут на 10–15%,

там зависимость от курса прямая», — сказал Мосеев «Газете.Ru».

По его словам, если курс рубля сохранится на нынешнем уровне, цены на новые автомобили от официальных импортеров и дилеров повысятся через 2-3 месяца минимум на 5%.

«Пока автопроизводители не совершают резких движений. Но весь импорт зависит от валютного курса, и даже в Lada немалую часть составляют импортные комплектующие. Поэтому в любом случае производителям придется повышать цены», — отметил Мосеев.

По разным оценкам, запасы нераспроданных автомобилей 2024 года в России составляют 700–800 тыс. единиц, их нужно распродавать, и это обстоятельство удержит дилеров от повышения цен, добавил он.

Рывок цен

Существенных изменений в ценах до конца года не предвидится, заверил «Газету.Ru» замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

«Рост цен на автомобили происходит плавно: в октябре он был на уровне от 3 до 5%, такой же рост и в ноябре. В декабре рост цен будет минимальный,

основной рывок в случае с китайскими автомобилями будет в начале следующего года.

Юань по отношению к рублю дорожает тоже, что повлияет на закупочные цены в рублях», — пояснил Тюктеев.

Помимо валютного курса, цены толкает вверх высокая ключевая ставка ЦБ, делающая кредиты дорогими, а также выросший утилизационный сбор, новый этап повышения которого произойдет в 2025 году. Аргумент против дальнейшего увеличения цен — снижение спроса на машины в ноябре из-за их общего подорожания и высоких ставок по кредитам. В то же время у дилеров не остается финансовых возможностей для предоставления скидок, сказал Тюктеев.

В связи с ослаблением рубля рынок разделится на два сегмента: профессиональных перепродавцов, которые получают деньги на выкуп машин у частных заказчиков (как правило, в долларах) и официальных дистрибьюторов и дилеров, которые смогут не повышать цены некоторое время, прогнозирует гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

«Официальные дилеры и дистрибьюторы работают в рублевой зоне и кредитуются в рублях — у них, скорее всего, цена будет сохранена на некоторый период, в зависимости от заполненности складов.

Профессиональные перепродавцы поднимут цены быстро, скорее всего, прямо на следующей неделе»,

— отметил Ольховский в беседе с «Газетой.Ru».

Официальные дистрибьюторы будут плавно повышать цены, чтобы не потерять долю рынка, профессиональные перепродавцы внесут в ценник 100% курсовой разницы, добавил он.

По мнению соучредителя компании «Долавто» Сергея Климова, до Нового года машины, скорее всего, не подорожают, но в январе — точно.

«Если все идет обычным образом, в декабре активность покупателей низкая, и дилеры думают, как активизировать продажи. Люди перестраиваются на праздничный лад, закупают продукты и алкоголь.

Спрос на автомобили восстанавливается примерно в 20-х числах января.

Тогда же будут определять новые цены», — объяснил Климов «Газете.Ru».

Цены будут расти по мере вымывания с рынка автомобилей, которые были ввезены в 2024 году по более низкому курсу валют. При этом стоки машин у дилеров большие, и главная задача дилеров — распродать машины 2024 года. Машины 2025 года однозначно будут закупаться и продаваться по более высокой цене. Импортные автомобили 2025 года выпуска доберутся до России в начале весны, производимые в России — уже в январе, подытожил Климов.