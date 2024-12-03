На видео попало, как в Братске мужчина упал и попал под колеса

В Братске на видео сняли мужчину, который сначала упал через ограду, а затем оказался под колесами машины. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Парень шел домой, слегка покачиваясь, как вдруг на его пути появился забор. Как только препятствие удалось преодолеть, бедолагу настигла новая неудача: его сбила машина», — говорится в публикации.

Судя по видео, водитель мог специально сбить мужчину — после он поехал дальше, скрывшись с места ДТП. Пострадавший не получил тяжелых травм.

3 ноября в центре Москвы, на Москворецкой набережной, Honda влетела на полной скорости в стоящие на светофоре автомобили. От удара пассажира выбросило из машины на дорогу, и он оказался под колесами автомобиля, стоящего на светофоре.

30 ноября около 18:00 произошло ДТП на платной трассе на западе Москвы. Автомобиль BMW X5 загорелся на ходу, водитель и пассажир успели эвакуироваться. Один из очевидцев попытался потушить машину с помощью огнетушителя.

Ранее появилось новое видео после ДТП с 16 авто в Москве.