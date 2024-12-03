Появилось новое видео после ДТП с 16 авто в Москве

Очевидцы массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве сняли на видео последствия аварии. Кадры опубликовали в соцсетях.

Предполагается, что автобус столкнулся примерно с 16 легковушками». В результате аварии были перекрыты три полосы из шести.

Авария произошла утром 3 декабря. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение в сторону центра по дублеру затруднено. Водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства массовой аварии уточняются.

30 ноября около 18:00 произошло ДТП на платной трассе на западе Москвы. Автомобиль BMW X5 загорелся на ходу, водитель и пассажир успели эвакуироваться. Один из очевидцев попытался потушить машину с помощью огнетушителя.

Ранее в Екатеринбурге в ДТП с фурой смяло легковую машину.