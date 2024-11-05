Момент массовой аварии в центре Москвы попал на видео

3 ноября в центре Москвы, на Москворецкой набережной, Honda влетела на полной скорости в стоящие на светофоре автомобили. Об этом сообщили в прокуратуре города Москвы.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Honda при пересечении перекрестка с Китайгородским проездом проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем такси, в результате чего произошло столкновение еще с несколькими транспортными средствами», — сообщили в прокуратуре Москвы.

Как видно на видео, пассажира такси от удара выбросило из машины на дорогу, и он оказался под колесами автомобиля, стоящего на светофоре. Как сообщили в ведомстве, прокуратура Центрального административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии на Москворецкой набережной.

До этого в Москве взорвался газовый баллон в кабине грузового автомобиля Volvo. Инцидент произошёл на 31-м км внутренней стороны МКАД. Водитель получил сильные ожоги лица и рук.

Ранее сообщалось, что москвичка в метель проехалась на выключенном самокате и попала на видео.