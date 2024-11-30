«Горело топливо, взрывались шины»: очевидица — о взрыве автомобиля на Западе Москвы

Жительница Москвы Марина рассказала «Газете.Ru», что перед возгоранием автомобиля BMW на проспекте Багратиона слышала хлопок на дороге. По ее словам, из-за загоревшейся машины образовалась пробка в сторону области, пожарные прибыли к месту инцидента спустя 10 минут.

«Я услышала хлопок на дублере, посмотрела в окно — там горит машина, слышны были голоса, но людей я из окна не видела. Кругом горело топливо, стали взрываться шины. Образовалась пробка из машин в сторону области, было перекрыто движение. Пожарная машина приехала через 10 минут. Пожар потушили. Движение восстановлено. Сейчас стоит полиция и эвакуатор на месте происшествия», — сказала она.

Вечером 30 ноября Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что на проспекте Багратиона перекрыли движение в сторону области из-за пожара в автомобиле.

По данным Telegram-канала Baza, автомобиль BMW модели X-5 загорелся на ходу, водитель и пассажир успели эвакуироваться. О причинах возгорания не сообщается.

Ранее массовое ДТП привело к образованию 8-километровой пробки на МКАД.