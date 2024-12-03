Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве тестируют приложение для краткосрочной аренды парковочных мест

В Москве заработает сервис для краткосрочной аренды парковочных мест

close
Pixabay

В Москве появится сервис для краткосрочной аренды парковочных мест для автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«В следующем году в Москве заработает сервис для краткосрочной аренды парковочных мест для автомобилей. Завершается тестирование паркингшеринга от компании «Парковки Москвы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что через мобильное приложение владельцы смогут сдавать в аренду пустующие парковочные места, а арендаторы — бронировать нужное место на определенное время.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге.

Как пояснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ), теперь владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие владельцы против или их слишком много и они не знакомы друг с другом.

Новый закон позволяет пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план с точным описанием границ будущего парковочного места.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать гаражи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами