В Москве тестируют приложение для краткосрочной аренды парковочных мест

В Москве появится сервис для краткосрочной аренды парковочных мест для автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«В следующем году в Москве заработает сервис для краткосрочной аренды парковочных мест для автомобилей. Завершается тестирование паркингшеринга от компании «Парковки Москвы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что через мобильное приложение владельцы смогут сдавать в аренду пустующие парковочные места, а арендаторы — бронировать нужное место на определенное время.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге.

Как пояснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ), теперь владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие владельцы против или их слишком много и они не знакомы друг с другом.

Новый закон позволяет пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план с точным описанием границ будущего парковочного места.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать гаражи.