Россияне стали чаще покупать гаражи

Спрос на приобретение гаражей в России в октябре этого года поднялся на 17%, машино-мест — на 39% в сравнении с аналогичным месяцем 2022 года, следует из анализа покупательской активности, который провели эксперты «Авито Недвижимости» в 33 крупных городах страны.

В то же время предложение в сегменте гаражей сократилось на 12%, а количество реализуемых на рынке машино-мест выросло на 7%.

«Гаражи — исчезающий формат, хотя их стоимость за год в среднем по стране выросла на 17%, до 350 тыс. руб.»,— цитирует «Коммерсантъ» руководителя категории коммерческой недвижимости «Авито» Олега Изотова.

По его словам, паркинги возводятся вместе с жилыми кварталами, в связи с этим стоимость машино-мест в них пока стабильна. В среднем по стране место в паркинге продается за 800 тыс. руб.

По данным аналитического агентства «Автостат», на одну тысячу россиян в начале этого года приходилось 315 машин. Пока что автомобилизация страны изменяется несущественными темпами: в прошлом году этот показатель составлял 318 авто на 1 тыс. человек, в 2021 году — 313, в 2020 году — 309. От средневзвешенного значения по автомобилизации населения Россия отстает от государств Восточной, там в среднем на 1 тыс. жителей приходится 400–500 машин, цитирует издание автомобильного эксперта Владимира Беспалова.

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