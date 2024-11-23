Путин упростил регистрацию права на машино-место в паркинге

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон был разработан в соответствии с решением Конституционного суда, принятым в апреле 2023 года, и направлен на обеспечение правовой защиты владельцев парковочных мест. Как пояснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ), теперь владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие владельцы против или их слишком много и они не знакомы друг с другом.

Новый закон позволяет пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план с точным описанием границ будущего парковочного места.

Специалист должен принять во внимание проектную документацию здания и документы, подтверждающие право собственности на долю, а затем опубликовать уведомление о выделении. В извещении должны быть указаны контактные данные владельца доли, информация о кадастровом инженере, кадастровый номер и адрес парковки, схема расположения выделяемого парковочного места, порядок ознакомления с техническим планом и срок для подачи возражений (не менее 30 дней).

В середине ноября агентство РИА Недвижимость со ссылкой на данные ЦИАН сообщало, что средняя стоимость парковочного места в московских новостройках в ноябре 2024 года составляет 2,8 млн рублей, а в жилых комплексах бизнес-класса — 3,4 млн рублей. Отмечалось, что парковочные места в Москве стремительно дорожают со второй половины 2021-го вслед за квартирами. За последние три года стоимость паркинга в столице выросла на 46%.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать гаражи.