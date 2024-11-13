Россиянам назвали четыре способа продления срока службы бензонасоса автомобиля

Неполадки бензонасоса могут привести к полной поломке автомобиля. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. По его словам, соблюдение нескольких правил позволит продлить жизнь этой детали.

«Важно не допускать езды с пустым баком, рекомендуется не снижать уровень топлива ниже четверти от всего объема. Насос охлаждается с помощью топлива, а его недостаток ведет к нагреву элементов, увеличению трения и снижению ресурса детали», — объяснил эксперт.

Также следует избегать неизвестных автозаправочных станций, на которых может быть некачественное топливо. Слишком дешевая цена бензина или дизеля на АЗС — повод усомниться в его качестве. Низкосортный бензин содержит примеси, которые негативно влияют на работу силового агрегата, предупредил Пономарев.

В топливной системе неслучайно предусмотрены фильтры глубокой и тонкой очистки. Необходимо их менять каждые 20 тыс. км пробега. При загрязнении фильтров возрастает нагрузка на насос и срок его службы из-за этого сильно сокращается, отметил эксперт.

Перепады температур приводят к попаданию воды в систему. Сценарии при увеличении доли влаги бывают разные. Например, зимой вода замерзает и блокирует доступ топлива в цилиндры. Чем меньше топлива в баке, тем больше там свободный объем, который быстро занимается влажным воздухом. Тут та же рекомендация — не ездить с пустым баком, пояснил эксперт Fit Service.

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