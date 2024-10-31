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Многочисленные нарушения выявлены на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв

Прокуратура Дагестана сообщала о массе нарушений на АЗС, где произошел взрыв

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РИА Новости

Многочисленные нарушения пожарной и промышленной безопасности выявили в ходе проверки после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

«По поручению прокуратуры республики проведена проверка в связи с возгоранием на АЗС, произошедшим в сентябре», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве рассказали, что после проверки обнаружились нарушения экологического и градостроительного законодательства и других нормативно-правовых документов.

Прокуратура направила исковое заявление о приостановке деятельности станции.

27 сентября на территории автозаправочной станции в поселке Новый Хушет в городском округе Махачкала произошло два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали люди. Полностью аварийно-спасательные мероприятия были закончены лишь 1 октября.

Ранее глава Дагестана заявил о готовности оказать помощь Чечне после взрыва на АЗС.

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Взрыв АЗС в Дагестане
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