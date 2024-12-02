В Москве фура встала поперек шоссе и попала на видео

В Москве на Новорязанском шоссе фуру развернуло поперек дороги. Кадры опубликовали в соцсетях очевидцы.

В результате движение оказалось затруднено сразу в обе стороны.

На опубликованных кадрах видно, что фура встала поперек отбойника, мешая другим авто проехать. Причины произошедшего уточняются.

30 ноября около 18:00 произошло ДТП на платной трассе на западе Москвы. Автомобиль BMW X5 загорелся на ходу, водитель и пассажир успели эвакуироваться. Один из очевидцев попытался потушить машину с помощью огнетушителя.

Свидетельница аварии рассказала «Газете.Ru», что перед возгоранием BMW на проспекте Багратиона слышала хлопок на дороге, а вскоре у загоревшегося автомобиля взорвались шины. Она отметила, что также горело топливо, а в сторону области образовалась пробка из транспортных средств.

Ранее массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве.