На видео попал загоревшийся в Перми автобус со студентами

Очевидцы сняли на видео автобус, который упал с моста в Перми и загорелся. Кадры с места событий опубликовал местный Telegram-канал «ЧП и ДТП».

На опубликованном видео показано, что автобус полностью охвачен огнем. Его пытаются потушить.

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. Судя по всему, пассажиры успели покинуть салон. Предполагается, что водитель автобуса потерял сознание, однако эта версия уточняется.

«Сегодня, в 16:27 районе улицы Светлогорской, в результате потери управления, автобус маршрута №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в районе улицы Светлогорской, после чего произошло возгорание. Пассажиры покинули салон», — заявили в Дептрансе.

На месте работают экстренные службы. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее в Краснодаре пьяный водитель врезался в четыре машины, его автомобиль загорелся.