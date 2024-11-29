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В Омской области шесть пассажиров и водитель автобуса пострадали в аварии

В Омской области семь человек пострадали в ДТП с опрокинутым автобусом

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МВД РФ по Омской области

В Омской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 91-м километре трассы «Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка». Автобус следовал из Шербакуля в Новоскатовку, но на нерегулируемом перекрестке не пропустил «КамАЗ», поэтому автомобили столкнулись и перевернулись.

«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель автобуса, а также шесть его пассажиров», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве маршрутка врезалась в автобусную остановку, где находился человек. В результате пострадала 33-летняя женщина, которая ждала в павильоне транспорт. Россиянка сама обратилась в экстренные службы, но после приезда медиков от госпитализации отказалась.

Ранее появилось видео с горящим в Перми автобусом, в котором были студенты.

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