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Появилось видео с фурой, разбившей Kia об столб в Казани

В Казани фура разбила Kia об столб и попала на видео

В Казани фура врезалась в кроссовер Kia Sportage, который поворачивал налево из правого ряда. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Казани» и публикует видеозапись с моментом ДТП.

Авария произошла 16 ноября на перекрестке улиц Тукая и Чернышевского.

«Пассажира автомобиля Kia госпитализировали в медицинское учреждение. В результате ДТП также повреждены объекты улично-дорожной сети», — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

В ГАИ уточнили, что водитель Kia, в нарушение ПДД, заблаговременно не занял крайний левый ряд перед поворотом. На кадрах видно, что во время маневра в него врезался большегрузный MAN с полуприцепом. Грузовик придавил кроссовер к столбу с дорожными знаками, из-за столб упал на проезжую часть. Затем большегруз протаранил светофор.

Ранее в подмосковном Жуковском пассажир маршрутки избил водителя, выгнал из салона пассажиров и угнал ее.

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