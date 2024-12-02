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Водитель не дал проехать скорой помощи во Владивостоке

Amur Mash: водитель заблокировал проезд скорой с мигалками во Владивостоке

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«Megapolisonline»/Telegram

Во Владивостоке водитель легкового автомобиля не дал проехать скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел около дома №10 по улице Котельникова. Медики везли женщину, которой требовалась госпитализация. Молодой человек, находившийся за рулем автомобиля Toyota Crown Athlete, отказался уступить дорогу и потребовал, чтобы скорая отъехала назад и пропустила его. Медикам пришлось уступить.

27 ноября в Санкт-Петербурге мужчина напал с перцовым баллончиком на водителя скорой помощи за отказ сделать ему укол.

22 ноября сообщалось, что в Приангарье пьяный мужчина напал на фельдшера с ножом.

19 ноября в Екатеринбурге скорая помощь везла в больницу тяжелого пациента и сбила девушку.

Ранее на Урале автомобилист протаранил машину скорой помощи, которая спешила в больницу.

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