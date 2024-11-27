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Мужчина напал с перцовым баллончиком на водителя скорой за отказ сделать ему укол

В Петербурге неизвестный распылил перцовку в глаза сотруднику скорой помощи

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Петербурге мужчина потребовал, чтобы ему сделали укол, и распылил перцовку в лицо водителю скорой. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел утром 27 ноября у дома по адресу Счастливая, 10. Бригада СМП прибыла по вызову в один из подъездов, вблизи которого стояла машина скорой. Около 9:40 к ней подошли двое неизвестных и потребовали, чтобы врач сделал им по уколу. Медик отказал прохожим, те спровоцировали конфликт, в ходе которого распылили перцовый баллончик в лицо водителю.

Хулиганы поспешно скрылись с места происшествия, а пострадавшему пришлось вызывать другую скорую. Он получил химический ожог глаз, был доставлен в больницу, а после оказания помощи отпущен домой в удовлетворительном состоянии. Нападавших разыскивают.

Ранее в Архангельске пьяный пациент с травмой головы напал на медиков с ножом.

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