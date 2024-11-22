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В Приангарье пьяный мужчина напал на фельдшера с ножом

В Приангарье задержали подозреваемого в нападении на фельдшера

В Иркутской области мужчину подозревают в нападении на фельдшера. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, к россиянину приехала скорая помощь. По пути в медучреждение между 53-летним пациентом и медиком возник конфликт, после которого подозреваемый ударил фельдшера ножом в грудь. Он также угрожал водителю, но тому удалось сбежать.

После инцидента сам пациент скрылся с места, но его оперативно задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

На данный момент фигуранта допрашивают. Известно, что в момент произошедшего он находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стало желание мужчины ехать на переднем сидении, но фельдшер не разрешил сделать это. Сам россиянин заявил, что сожалеет о содеянном.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, подозреваемого помогли поймать молодые люди, работавшие в паре на автоцистерне. Они заметили его на дороге и предложили подвести, но в машине пассажир стал странно себя вести. Один из водителей вызвал полицию, через несколько километров их автомобиль остановили.

Ранее в Ростове-на-Дону пациент под наркотиками избил врача-токсиколога в больнице.

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