В Екатеринбурге скорая помощь везла в больницу тяжелого пациента и сбила девушку

В Екатеринбурге торопившаяся в больницу машина скорой помощи сбила 18-летнюю девушку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло утром 19 ноября возле станции метро «Проспект Космонавтов». Скорая, за рулем которой находился 57-летний водитель с 39-летним стажем, спешила в больницу с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Однако пострадавшая не услышала его, так как была в наушниках. При этом на дорогу она вышла на разрешающий сигнал светофора.

В итоге потерпевшую доставили в больницу на другой машине. В каком состоянии сейчас находятся девушка и пациент, которого везла попавшая в аварию скорая, не уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее на Урале автомобилист протаранил машину скорой помощи, которая спешила в больницу.