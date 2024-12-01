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Сотрудники Volkswagen объявили о массовых забастовках

Сотрудники Volkswagen предупредили о массовых забастовках против увольнений

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Teresa Kroeger/Reuters

Сотрудники немецкого автоконцерна Volkswagen объявили о массовых забастовках 2 декабря. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя промышленного профсоюза IG Metall в Нижней Саксонии Торстена Грегера.

«В понедельник на всех заводах начнутся предупредительные забастовки», — заявил Грегер.

Издание отмечает, что сроки договоренности, которая не давала работникам проводить демонстрации, истекли. В Volkswagen заявили, что готовятся к забастовкам.

«Мы хотим свести к минимуму воздействие забастовки на наших клиентов и партнеров и наши промышленные предприятия», — заявили в компании.

Следующий раунд переговоров между концерном и профсоюзом состоится 9 декабря.

До этого о забастовках сообщало издание Bild. Отмечалось, что профсоюз Германии IG Metall призвал всех к участию в забастовке.

25 ноября генеральный директор Volkswagen Томас Шефер заявил о неизбежности закрытия заводов в Германии и увольнения рабочих для сокращения расходов на €4 млрд. Он отметил, что большинство сокращений рабочих мест хотят осуществлять путем увольнения или досрочного вывода людей на пенсию. Помимо этого предлагается сократить зарплаты на 10% работникам структур Volkswagen AG, которое находится в центре текущего трудового конфликта. Также в течение 3-4 лет концерн планирует провести финансовую реструктуризацию, поскольку если отложить ее до 2035 года, конкуренты, по его словам, превзойдут Volkswagen.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что мировой автопром накрыл кризис.

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