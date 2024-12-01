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На Volkswagen в Германии начнется забастовка против сокращений

Крупнейший профсоюз ФРГ объявил о начале с 2 декабря забастовок на Volkswagen

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Teresa Kroeger/Reuters

Крупнейший профсоюз Германии IG Metall сообщил, что с понедельника, 2 декабря, начнутся забастовки сотрудников автоконцерна Volkswagen против закрытия части производства и сокращения работников. Об этом пишет Bild.

«IG Metall призывает к общенациональным предупредительным забастовкам на заводах Volkswagen в этот понедельник», — сказано в сообщении.

Переговоры между профсоюзом и автопроизводителем назначены на 9 декабря, при этом IG Metall отмечал, что будет оказывать давление на концерн забастовками.

25 ноября генеральный директор Volkswagen Томас Шефер заявил о неизбежности закрытия заводов в Германии и увольнения рабочих для сокращения расходов на €4 млрд. Он отметил, что большинство сокращений рабочих мест хотят осуществлять путем увольнения или досрочного вывода людей на пенсию. Помимо этого предлагается сократить зарплаты на 10% работникам структур Volkswagen AG, которое находится в центре текущего трудового конфликта. Также в течение 3-4 лет концерн планирует провести финансовую реструктуризацию, поскольку если отложить ее до 2035 года, конкуренты, по его словам, превзойдут Volkswagen.

Ранее немецкие автоконцерны бросили ржаветь тысячи новых авто на парковке.

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