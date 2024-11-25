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Глава Volkswagen заявил о неминуемом закрытии заводов в Германии

Глава Volkswagen Шефер: закрытие нескольких заводов в Германии неизбежно

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Fabian Bimmer/Reuters

Гендиректор Volkswagen Томас Шефер заявил о неизбежности закрытия заводов в Германии и увольнения рабочих для сокращения расходов на €4 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Любое решение должно сократить как избыточные мощности, так и затраты. Иначе это может обернуться для нас серьезными последствиями», — сообщил Томас Шефер.

Топ-менеджер отметил, что большинство сокращений рабочих мест хотят осуществлять путем увольнения или досрочного вывода людей на пенсию. Помимо этого предлагается сократить зарплаты на 10% работникам структур Volkswagen AG, которое находится в центре текущего трудового конфликта. Также в течение 3-4 лет концерн планирует провести финансовую реструктуризацию, поскольку если отложить ее до 2035 года, конкуренты превзойдут Volkswagen.

Топ-менеджер немецкого автогиганта не уточнил, о каких именно заводах идет речь. Однако ранее сообщалось, что Volkswagen в рамках борьбы с убытками намерен закрыть минимум три завода в Германии. Один из них находится в Оснабрюке.

Томас Шефер сообщил, что в сейчас восстановление спроса в Европе невозможно, а тем временем затраты на рабочую силу в ФРГ превышают затраты конкурентов и аналогичные расходы предприятий Volkswagen в Южной и Восточной Европе в два раза. По его словам, постоянная экономия уже позволила увеличить прибыль концерна на €7,5 млрд. Теперь необходимо сэкономить еще €4 млрд, поэтому остановка производства грозит также и заводам, выпускающим комплектующие.

Ранее сообщалось, что работники Volkswagen провели забастовку.

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