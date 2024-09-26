Кандидат в премьеры Литвы захотел демилитаризовать Калининград

Глава партии «Свобода и справедливость» и кандидат на пост премьер-министра Литвы Артурас Зуокас заявил, что пришло время начать обсуждение на уровне стран Европейского союза (ЕС) и НАТО вопрос о «демилитаризации Калининграда». Его слова приводит LRT.

«Мы рассматриваем Калининград как угрозу, но в последнее время в этом регионе значительно сократилось количество российских военных сил. <…> Сейчас настало время начать обсуждение на уровне Европейского Союза и НАТО вопроса о демилитаризации Калининграда, чтобы те военные силы, которые когда-то были там, не вернулись обратно в Калининград», — сказал Зуокас.

Он считает, что Балтийское море стало «внутренним морем» НАТО, в связи с чем необходимо усложнить логистику, «чтобы никто не мог свободно перемещаться в этом регионе». Политик полагает, что такое развитие событий обеспечит безопасность границ в том числе Литвы.

В мае депутат от финской партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола заявлял, что что Россия якобы препятствует авиаперевозкам над Балтикой, в этой связи на Западе могут рассмотреть вариант с «запретом или ужесточением» доступа РФ в Калининград.

В феврале бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, действующий посол страны в Швеции пригрозил «нейтрализовать» Калининград в случае угрозы странам НАТО со стороны России.

Ранее эксперты оценили шансы НАТО на победу в противостоянии с Россией за Балтику.