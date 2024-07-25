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Литва ждет от ЕС денег на укрепление границы с РФ

МВД Литвы: Вильнюс ждет от ЕС денег на укрепление границы с Россией

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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Литва в скором времени получит 150 млн евро от ЕС для укрепления границы с Россией. Об этом заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте, ее слова приводит Sputnik.Литва.

«Недавно состоялось заседание совета министров внутренних дел, и было очень четкое сообщение о том, что мы получим финансирование из Европы. Сейчас запланировано 150 млн евро, а именно на укрепление инфраструктуры восточных границ», — подчеркнула она.

По ее словам, Вильнюс не наблюдает никаких миграционных потоков из РФ, однако понимает, что «надо усиливаться».

Пограничной службе Литвы, как сообщила Билотайте, поручили подготовить план мероприятий и сформулировать приоритеты укрепления границы с Российской Федерацией.

До этого сообщалось, что пограничная служба Литвы собирается ужесточить порядок въезда в зону границы с Россией и пребывания в этой зоне.

Ранее в ФСБ заявили, что Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ РФ.

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