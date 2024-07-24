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В Литве намерены ужесточить порядок пребывания в зоне границы с Россией

Погранслужба Литвы собирается ужесточить порядок пребывания в зоне границы с РФ

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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Пограничная служба Литвы собирается ужесточить порядок въезда в зону границы с Россией и пребывания в этой зоне. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерала Рустамаса Любаеваса.

Он отметил, что данные меры касаются не всей российско-литовской границы. По словам Любаеваса, есть «наиболее проблемные участки», где необходимо «усилить меры безопасности».

Генерал также заявил, что пограничникам надо предоставить более широкие полномочия, чем простое наблюдение за лицами, находящимися в пограничной зоне. При этом он не уточнил, какими могут быть эти полномочия.

В июле стало известно, что власти Литвы планируют выделить более €17 млн евро на реализацию мер контрмобильности в районах, которые граничат с Россией и Белоруссией.

В этом же месяце министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сообщил, что страна намерена потратить на укрепление границы с Россией €600 млн евро в следующие десять лет.

Ранее в ФСБ заявили, что Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ России.

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