Движение на месте массового ДТП на МКАД восстановили спустя 4,5 часа

Движение транспорта на 95 км МКАД после ДТП восстановили. Об этом написал столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Об аварии ведомство сообщило в 21:46. Массовое ДТП произошло на внешней стороне 95 километра. Машины столкнулись в районе съезда №93А. На место прибыли оперативные службы города. В департаменте попросили водителей выбирать пути объезда, так как движение в районе аварии было затруднено на 1,5 километрах. На ликвидацию последствий ушло 4,5 часа.

По данным источника 360.ru, четыре автомобиля не поделили дорогу в районе Метрогородка. В результате ДТП несколько человек оказались заблокированы в машинах.

Пять дней назад авария произошла в районе съезда №41 МКАД. Тогда движение транспорта тоже было затруднено.

Ранее на видео попало столкновение сразу шести автомобилей на МКАД.