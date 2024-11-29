На МКАД произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на внешней стороне 95 километра МКАД в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что машины столкнулись в районе съезда №93А.

«На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

В департаменте попросили водителей выбирать пути объезда, так как движение в районе аварии затруднено на 1,5 километрах.

По данным источника 360.ru, четыре автомобиля не поделили дорогу в районе Метрогородка. В результате ДТП есть пострадавшие, несколько человек оказались заблокированы в машинах.

25 ноября в Ленинградской области в аварии с участием грузовика и пассажирского автобуса пострадали 11 человек.

Ранее в Петербурге автобус протаранил несколько машин.