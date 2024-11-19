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На видео попало столкновение сразу шести автомобилей на МКАДе

В Минске на видео попало ДТП сразу 6 автомобилей

16 ноября на Минской кольцевой автодороге (МКАД) столкнулись сразу 6 автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция города Минска.

«По предварительной информации, сегодня около 13:00 в районе 28-го км внешнего кольца МКАД в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение шести автомобилей», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что двое пострадавших госпитализированы, в обстоятельствах ДТП разбирались сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.

На кадрах видно, как грузовик резко сворачивает с дороги, врезается в дорожные ограждения и в ближайший легковой автомобиль. Машина, видеорегистратор которой запечатлела момент ДТП, не успевает свернуть и таранит сразу два автомобиля.

Также сообщалось, что 15 ноября на видео попали последние секунды перед лобовым столкновением легковых автомобилей в Хакасии. ДТП произошло на 63-м километре автодороги »АбаканАк-Довурак». Установлено, что ни один из водителей — участников ДТП не имеет водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что свыше тысячи фур застряли в пробке на выезде из Белоруссии в ЕС.

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