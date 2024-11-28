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Раскрыты детали о новом УАЗ «Патриоте»

Quto раскрыл детали о новом УАЗ «Патриоте», который выйдет в 2025 году

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УАЗ

В 2025 году Ульяновский автозавод (УАЗ) выпустит рестайлинговый «Патриот», который будет отмечать 20-летний юбилей. О новинке пишет портал Quto.ru со ссылкой на директора компании Алексея Спирина.

По его словам, самое главное в грядущем обновлении — это внедрение 2-литрового дизельного двигателя, знакомого по грузовикам Sollers. Вместе с ним будет работать 6-ступенчатая механическая коробка, которую собирает Заволжский моторный завод (ЗМЗ). Также предприятие разработает для обновленной модели электронноуправляемую раздаточную коробку.

В будущем на «Патриот» могут вернуть «автомат», но произойдет это не раньше 2026 года. Также УАЗ хочет улучшить качество окраски.

«Мы сейчас полностью модернизируем окрасочный комплекс. Если прежде роботы наносили лакокрасочные материалы аэростатическим методом, то теперь будет применяться более прогрессивный электростатический», — рассказал Спирин.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что в ноябре 2025 года УАЗ выпустит долгожданную обновленную версию «Патриота». Рестайлинговая машина действительно получит целый ряд важных изменений, включая новый силовой агрегат. Кроме того, «Патриот» ждут и некоторые эстетические изменения, которые коснутся оптики и дизайна интерьера.

Ранее россиянам рассказали о существенных преимуществах УАЗ «Буханка».

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